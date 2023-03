Donna investita e uccisa da un’auto a Palermo. Indagini in corso

Un’auto ha investito e ucciso una donna di 50 anni in viale Regione siciliana, a Palermo. Stando a quando emerso finora, la vittima sarebbe stata trascinata dalla macchina per una ventina di metri. L’incidente si è verificato nei pressi dello svincolo di via Oreto, in direzione Catania all’altezza del distributore Q8. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari con un’ambulanza del 118, ma per la donna non ci sarebbe stato nulla da fare. Intervenuti anche gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica che adesso stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente stradale mortale e stabilire le eventuali responsabilità.



La vittima dell’incidente stradale è Rosalia Osman, residente nel quartiere Ciaculli di Palermo. La donna era scesa a piedi per fare la spesa e stava facendo rientro a casa quando è stata travolta da un’auto, una Hyundai. La vittima è morta sul colpo. Il conducente dell’auto è stato portato al Pronto soccorso, ma le sue condizioni non sono gravi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i parenti della donna.