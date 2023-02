Donna investita in viale Regione Siciliana. Stava attraversando la strada. È grave

Una donna di 66 anni è stata investita in viale Regione Siciliana a Palermo all’altezza di via Pitrè mentre stava attraversando la strada. Trasportata al Policlinico è in gravi condizioni. La prognosi è riservata. Stanno indagando gli agenti della polizia municipale dell’infortunistica.