Mazara del Vallo, morta la bambina caduta dal balcone. I genitori donano gli organi

I genitori della bambina morta dopo essere caduta dal balcone a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, hanno acconsentito alla donazione degli organi. Domenica scorsa, Greta – di quattro anni – è precipitata dal balcone al secondo piano della sua abitazione che si trova in via Castelvetrano. Trasportata all’ospedale Abele Ajello di Mazara, le sue condizioni sin da subito sono apparse molto gravi. Nel nosocomio è stata sottoposta a un’operazione alla milza per le importanti lesioni riportate. In un secondo momento, la bimba è stata trasferita in ambulanza al Trauma center dell’ospedale Villa Sofia. Nella serata di ieri, la sua situazione clinica è peggiorata e i medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale. I genitori hanno scelto di donare i suoi organi.