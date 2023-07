Mazara del Vallo, bambina cade dal balcone di casa: è grave

Una bambina di quattro anni, che adesso verserebbe in condizioni gravi, sarebbe caduta dal balcone del secondo piano della propria casa di via Castelvetrano a Mazara del Vallo (in provincia di Trapani). La piccola sarebbe stata trasportata all’ospedale Abele Ajello per l’operazione, necessaria in quanto avrebbe riportato delle lesioni ad alcuni organi interni. In particolare, la bambina è stata già sottoposta a un intervento chirurgico alla milza. Sul posto è intervenuta anche la polizia che ha già avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.