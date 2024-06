Foto di Catania Fc

Domenico Toscano è il nuovo allenatore del Catania football club. La notizia è stata ufficializzata dalla società sul proprio sito rendendo noto che il tecnico «nella stagione sportiva 2024/2025 assumerà la conduzione della prima squadra». Nato a Cardeto, in provincia di Reggio Calabria, il 4 agosto 1971, l’allenatore ha conquistato in carriera quattro promozioni in Serie B: con la Ternana nel 2012, con il Novara nel 2015, con la Reggina nel 2020 e con il Cesena nel campionato appena concluso. Il Catania renderà noti i dettagli dell’accordo durante una conferenza stampa in programma oggi allo stato Angelo Massimino. La conferenza sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube Catania FC e sulla pagina Facebook ufficiale.