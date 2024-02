Dopo la mancata convocazione delle parti sociali annunciato lo sciopero dei lavoratori Amat

Domani sciopero dei lavoratori dell’Amat, l’azienda del trasporto pubblico Palermo. A proclamarlo il sindacato Cub trasporti. Il personale viaggiante incrocerà le braccia dalle 08.31 alle 17.29 e dalle 20.30 a fine servizio; l’intero turno di lavoro per impianti fissi (anche turnisti), impiegati, operai, ausiliari della sosta, addetti ai parcheggi. Le rivendicazioni del sindacato riguardano il buono pasto per tutti i dipendenti, massa vestiaria, turnover per operatori di esercizio con età superiore a 55 anni (riequilibrio psico-fisico), tutela legale per tutti i dipendenti, l’annullamento dell’articolo 2 che determina perdita di produttività per cambio turno. Il sindacato spiega che la protesta è stata organizzata in seguito al fallimento delle procedure di raffreddamento, perché l’azienda non ha proceduto alla convocazione delle parti sociali.