Disabile 14enne morto perché lasciato sotto il sole, condannata la madre

Un 14enne affetto da tetraparesi spastico-distonica e disabilità intellettiva grave morì a ridosso di Ferragosto del 2021 per ipertermia, sotto il sole. Per abbandono pluriaggravato di incapace è stata condannata a una pena di cinque anni, dalla prima sezione della corte d’Assise d’Appello di Catania, la madre dell’adolescente. In primo grado, la 45enne era stata condannata a sei anni e otto mesi da tribunale di Caltagirone. Secondo quanto ricostruito la «morte per ipertermia è stata dovuta alla prolungata esposizione al calore» del 14enne. La donna è stata condannata anche alle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere e alla fusione delle spese per una parte civile costituita.