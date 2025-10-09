Diritto di voto per i fuorisede: dibattito a Catania il 21 ottobre

Un dialogo sul diritto di voto negato: quello dei fuorisede. Milioni di italiani che studiano o lavorano lontano dal proprio Comune di residenza e, di fatto impossibilitati a votare, se non affrontando viaggi costosi e non sempre facilmente conciliabili con le proprie esigenze. Con il risultato di perdere una voce importanza nella partita democratica. Se ne discuterà il 21 ottobre alle 16, nell’aula Giacomini dell’orto botanico di Catania, in un dialogo con accademici, attivisti e studenti. Per assistere è necessaria la prenotazione.

Partendo dalla proposta di legge – promossa da The Good Lobby Italia, Will Media e rete VotoFuorisede – l’idea è quella di portare il dibattito dove il tema del diritto negato è più sentito. Dalle università agli studenti prossimi all’emigrazione. Dopo i saluti del direttore Gian Pietro Giusso del Galdo, se ne discuterà con Yaru Russo, policy assistant & campaigner di The Good Lobby, e i docenti di UniCt Maurizio Caserta (Economia politica) e Giancarlo Antonio Ferro (Diritto costituzionale). A moderare, Simone Dei Pieri, dottorando in Economia politica a UniCt.