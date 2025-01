Dimentica la figlia di 4 anni in una stazione di servizio della tangenziale di Catania: denunciata

Foto generata con IA

Denunciata per avere dimenticato la figlia di 4 anni in un’area di servizio lungo la tangenziale di Catania. La protagonista è una donna di 28 anni che è stata rintracciata dalla polizia. A notare la bambina sono stati proprio gli agenti durante un normale servizio di controllo lungo l’arteria. Per risalire alla donna sono state decisive alcune indicazioni fornite dalla figlia e le riprese del sistema di sorveglianza della stazione di servizio che a quanto pare hanno immortalato la donna mentre pagava dopo avere fatto rifornimento.

Mentre le ricerche erano in corso, ed erano trascorsi circa 60 minuti, la 28enne è tornata per cercare la figlia. Agli agenti ha raccontato di essersi accorta della sua mancanza soltanto quando aveva raggiunto il centro città. Per la donna è scattata la denuncia per abbandono di minore. Nei suoi confronti sono state comminate anche diverse sanzioni per guida senza patente di un mezzo sprovvisto di assicurazione e che da qualche giorno era sottoposto a fermo amministrativo proprio perché la 28enne era stata già beccata dalla forze dell’ordine alla guida senza patente.