Catania, scoperto un deposito di fari rubati. Sono tutti del modello Fiat 500X

I poliziotti della questura di Catania hanno effettuato alcune perquisizioni domiciliari, nel territorio di San Giovanni Galermo, a casa di alcune persone note alle forze dell’ordine. Nell’abitazione di un 27enne con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato scoperto all’interno di un garage un vero e proprio deposito di gruppi ottici appartenenti al modello di Fiat 500X. L’uomo, interrogato sulla provenienza dei numerosi gruppi ottici trovati, non ha saputo fornire giustificazioni plausibili al riguardo e, pertanto, è stato denunciato per il reato di ricettazione.

Quanto rinvenuto è stato preso in custodia dagli agenti del commissariato di Nesima dove i cittadini, che hanno denunciato il furto di gruppi ottici corrispondenti a quelli rinvenuti, possono recarsi per un eventuale riconoscimento, previo appuntamento telefonico al numero 095-7581311.