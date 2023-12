Catania: un deposito di droga all’interno di un appartamento del quartiere Nesima

A Catania i carabinieri hanno scoperto un garage nel quartiere Nesima, usato come deposito di droga. Al suo interno sono stati trovati 12 chili di marijuana. Sotto la lente d’ingrandimento l’appartamento di un 29enne, in merito al quale i militari avevano ricevuto notizia che nascondesse delle pistole e delle munizioni clandestine. Tuttavia, durante la perquisizione, non sono state trovate né armi né munizioni, ma un mazzo di banconote di oltre tremila euro, nascoste all’interno di una tazza in una credenza della cucina.

Proseguendo la perquisizione nel piano interrato della palazzina, con diversi boxe auto, i carabinieri sono stati attirati da un forte odore di marijuana. In un armadietto in legno sono state trovate due buste di plastica con dentro proprio la droga in questione. Nell’armadio accanto, invece, c’erano dei bilancini di precisione ancora intrisi di marijuana, diverse bustine di cellophane trasparenti per il confezionamento e un macchinario per l’imballaggio sottovuoto utilizzato per confezionare la droga. Per il 29enne è stato disposto l’obbligo di firma e di dimora nella municipalità di residenza.