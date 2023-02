Noto, serve alcolici a un uomo già ubriaco: denunciato un barista in nero minorenne

Avrebbe servito degli alcolici a un uomo già ubriaco. Per questo un minorenne di Noto, in provincia di Siracusa, è stato denunciato alla procura dei minori di Catania. L’episodio è successo il 30 gennaio in una caffetteria all’ingresso della cittadina dove sono entrati i poliziotti per un intervento insieme al personale medico del 118. Nel locale hanno notato un giovane di 28 anni in evidente stato di ebbrezza. Dalle indagini, è emerso che il responsabile del tasso alcolico sarebbe un dipendente del bar di 17 anni che lavorava in nero. E che è stato accusato di avere servito bevande alcoliche all’uomo. In un primo momento, il giovane avrebbe anche mentito di fronte alle domande degli agenti. Il 17enne è stato denunciato, mentre all’ispettorato territoriale del lavoro di Siracusa sono state inviate le verifiche su altri dipendenti del bar anche loro risultati non in regola.