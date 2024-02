Appello conferma sentenza, deputato regionale Nicola Catania decade

Foto di pagina Facebook Nicola Catania

Decade il deputato regionale Nicola Catania, in Appello è stata appena confermata la sentenza di primo grado in base alla quale l’ex sindaco di Partanna è ineleggibile in quanto non aveva lasciato l’incarico nella Srr nei tempi stabiliti dalla legge. Al suo posto subentrerà Giuseppe Bica, primo dei non eletti di Fratelli d’Italia. Era stato Bica a proporre ricorso.