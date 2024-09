Minacce e tassi usurai per un debito di droga. Arrestato per estorsione ad Avola

Con l’accusa di estorsione, usura e spaccio di sostanze stupefacenti gli agenti del commissariato di Avola, nel Siracusano, hanno arrestato un 58enne, già noto alle forze dell’ordine. Secondo l’accusa, l’uomo, per ottenere in tempi brevi il pagamento di un’ingente somma di denaro legata all’acquisto di droga, non avrebbe esitato a minacciare il proprio debitore.

Oltre alle minacce, l’indagato avrebbe applicato anche un tasso di interesse usurario (di circa il 30 per cento) sulla cifra dovuta, a causa del ritardo dei pagamenti. I poliziotti lo hanno arrestato non appena ha ricevuto dalla vittima 400 euro. Una successiva perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare 3.810 euro in contanti. Il 58enne, oltre i reati di usura ed estorsione, è anche accusato di spaccio di stupefacenti. Al termine delle formalità di rito è stato condotto in carcere.