Dc, il congresso siciliano sceglie Stefano Cirillo come segretario. A Pullara la presidenza

Dal Burundi a Palermo, Stefano Cirillo, che presidente dell’associazione Aiutiamo il Burundi, che avev accompagnato Totò Cuffaro nella sua missione in Africa subito dopo la scarcerazione, è stato scelto come segretario della Democrazia cristiana nuova in Sicilia.

A Cirillo si affianca un ex deputato regionale, il licatese Carmelo Pullara, con un passato tra le fila di Mpa e Lega, designato come presidente del partito. A guidare la segreteria organizzativa sarà invece l’attuale capogruppo dei cuffariani all’Ars, Carmelo Pace.

Gli incarichi saranno resi ufficiali nel pomeriggio di fronte a una platea di 600 delegati, riuniti a Palermo per il primo congresso siciliano della nuova Democrazia Cristiana.