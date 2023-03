Ars, Davide Vasta rieletto deputato segretario dopo la sospensione della sentenza di decadimento

Davide Vasta riprende il suo posto di deputato segretario. La carica era rimasta vacante dopo che il parlamentare di Sud chiama Nord era decaduto per effetto del ricorso presentato da Salvatore Giuffrida, primo dei non eletti del partito di Cateno De Luca a Catania, per presunta incandidabilità, visto che Vasta ha ricoperto una posizione apicale in un’azienda che aveva rapporti economici con la Regione e con una sua partecipata.

La sentenza di primo grado del tribunale di Palermo, però, è stata sospesa dopo il ricorso in appello dello stesso Vasta, che è tornato così tra i banchi di sala d’Ercole e oggi ha ripreso anche il ruolo di segretario. Votazione senza storia quella avvenuta oggi durante la seduta dell’Aula, con 43 preferenze su 46 votanti e tre schede nulle.