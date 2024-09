Fumogeni durante la partita Catania-Benevento, quattro denunce e provvedimenti Daspo

Foto di pietberkers da Pixabay

La polizia ha denunciato quattro supporter appartenenti a gruppi organizzati della curva sud che, secondo quanto accertato dalla Digos, avrebbero acceso alcuni fumogeni nel corso dell’incontro di calcio Catania-Benevento disputatosi lo scorso 2 settembre allo stadio Angelo Massimino di Catania. Per i quattro è stato emesso dal questore il Daspo, ossia il provvedimento che vieta l’accesso alle manifestazione sportive. Intanto stasera i padroni di casa torneranno in campo alle 20.45 per affrontare il Picerno.