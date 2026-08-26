Si trovavano regolarmente al proprio posto, all’interno del museo, i quattro custodi in servizio al MuMe di Messina mentre i ladri, nel giorno di Ferragosto, rubavano sei dipinti del pittore Antonello da Messina. Due di questi sono stati abbandonati durante la fuga e sono poi stati ritrovati dalla polizia su segnalazione di una insegnante che ha avvertito il 112.

I custodi presenti al Mume

A dare la notizia della presenza dei custodi all’interno del Mume è stata l’Ansa. Le immagini del sistema di video-sorveglianza del museo di Messina confermerebbero la regolare presenza del personale nel luogo di lavoro. E smentirebbero dunque le voci, circolate nei giorni successivi al colpo da decine di milioni di euro, secondo cui almeno uno dei custodi si sarebbe allontanato per partecipare alla processione della Vara, in piazza Duomo. Confermato anche che il sistema d’allarme è scattato durante l’intrusione dei ladri e che è stato disattivato da uno dei custodi ritenendolo un falso contatto, come riferito agli investigatori che stanno indagando.