Avola, cinque cuccioli di cane salvati dall’inondazione sotto un ponte. «Il padrone li aveva abbandonati»

Cinque cuccioli di cane abbandonati dal padrone sono stati salvati dagli agenti del commissariato di Avola, in provincia di Siracusa. Durante i giorni di forte maltempo che hanno colpito la parte orientale della Sicilia, i poliziotti sono stati impegnati in operazioni di salvataggio e di messa in sicurezza di persone, specie nelle zone vicine ai corsi d’acqua. In particolare, sotto un ponte del fiume Asinaro, gli agenti hanno notato una tenda e un recinto con dentro i cinque cuccioli di cane. Il padrone, spaventato dall’inondazione, si sarebbe messo in salvo lasciandoli lì. I poliziotti li hanno recuperati e portati in una struttura che li ha presi in custodia.