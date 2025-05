Otto cuccioli di cane abbandonati in una scatola nel Palermitano, indagini in corso

Una scatola di cartone con dentro otto cuccioli di cane abbandonati. È quanto ha segnalato ai carabinieri un cittadino a Lercara Friddi, in provincia di Palermo. I militari sono intervenuti per salvare i cagnolini, con il supporto della polizia municipale e l’intervento del servizio veterinario dell’Asp.

Le condizioni dei cuccioli sono apparse subito critiche a causa di un grave stato di malnutrizione e di una importante infestazione di parassiti. Dopo le prime cure, le loro condizioni sono ora sotto controllo. Quando gli otto cuccioli termineranno il periodo di osservazione veterinaria, saranno affidati all’associazione no profit locale La banda dei randagi che si occuperà di trovare famiglie disposte ad adottarli. Nel frattempo, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per individuare il responsabile dell’abbandono degli otto cuccioli di cane.