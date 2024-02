La croce di Biagio Conte sarà alla via crucis di Acireale: «Messaggio di pace per una società più giusta»

Foto da Facebook Biagio Conte casa di tutti i popoli

La croce che per tutta la sua vita portò in pellegrinaggio Biagio Conte, il missionario laico morto a Palermo il 12 gennaio dello scorso anno, sarà portata in processione durante una via crucis per una «società più giusta» organizzata dalla diocesi di Acireale (in provincia di Catania) per venerdì 23 febbraio. A portarla sarà don Pino Vitrano, il sacerdote che con Biagio Conte ha fondato la missione e che, dal maggio dello scorso anno, gli è succeduto.

L’appuntamento è per le 19.15 nella chiesa della Madonna dell’Indirizzo di Acireale con il raduno delle comunità parrocchiali e delle associazioni della zona della città. Alle 19.30 è prevista la partenza della via crucis, che proseguirà lungo piazza Indirizzo e corso Umberto verso la basilica cattedrale Maria Santissima Annunziata, dove si concluderà il breve percorso. «Occasione quella della via crucis vicariale – si legge in una nota della diocesi di Acireale – per riflettere sul senso di comunità e sulla necessità della pace come punto focale nella vita di ogni società civile. Il messaggio di questa croce pellegrina è talmente potente che ha continuato a viaggiare pure dopo la morte di Biagio Conte».