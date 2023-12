Al Crazy Pizza di Briatore a Catania inaugurazione da stuiarisi u mussu: tanto patato negro ma niente svuippis

Ha rapetto aCCatania ‘a pizzeria chidda dde signo’ Arichiatore, Gresy Pizza, anche se cinne’ nautra ca si chiama accussì cchiu famosa unni scavalla San Ciuanni Galemmo ccu Gravina.

Dichino ca chiddi ca parrunu male di Arichiatore ‘u fanu picchi su’ pigghiati di l’ammiria. Allora premettiamo: ammia a patato negro ma ponnu sucare, aiu na para d’amiche ca ccu na para ‘i fetti di prosciutto Joselito si fano ‘u savvaslip chiddu ccu l’ali, e di Jambonet ni tegnu sempri na para ‘i scatuli a casa, peccui non sugnu mmiriusu ma siccome datasi che io c’ho la mission che devo infommare ‘a juntuzza macari sul dining di sta gran coppola di spinning ca oramai su tutti gourmet da minnulata ero curioso dell’inaucurazione di Gresy Pizza e così ci votti spiari all’amichi svuippis e iddi m’arrispunnerunu, ccu gran duluri: ma cu minchia c’ha stato?

Nenti, dell’ammichi svuippis che ho non ci ju nessuno. È anche vero che eravamo svuippis quannu ancora c’erunu i scimmi ‘a villa e i tempi sono cambiati. Peccui non ho motte infommazzioni di prima mano, ma siccome devo infommare di dritto o di storto, c’ho molte infommazioni di secunna mano.

Allura: a quanto ho capito ‘u famoso patato negro è un brustel bello lunco e bello crosso, e se ci chiedi da Gresy Pizza di spaccariti ‘n’gnuste’ quelli te lo sciabolano.

Per il resto ‘a maggherita mi pare ‘na pizza nommale a chinnici euri, ca oramai è ‘i prezzo nommale di una maggherita picchi’ hanu tutti i bummitti nda testa.

Scettu, non lo so cchi successo ppo’ haviri aCCatania ‘na pizzeria ce in del menu non c’havi u’ cazzone, ca aCCatania u’ cazzone piace molto. Loro dicono che hanno sostituito il cazzone con il patato negro e cuindi dipende dai gusti. Ma almeno ‘na capricciosa abbiataccilla.

Non abbiamo visto il menu delle cose p’aruttare, però dice ca hanu tante bollicine e vi potete aranciare ccu chiddi.

Insomma, volevamo fare ‘i pezzo dei svuippis, chi cc’era e cchi non ci passau mancu da strada, volevamo descrivere accumu ‘s’havunu cumminati vistuti in della splendida connice di cemento e mammuru – in mezzo al barocco – do largo paisiello. Volevamo raccontarvi chi s’hava sucato cosa, chi preferiva il cazzone e chi u’ patatu niuru.

Nenti.

Ni putemu e vi putiti stuiare ‘u mussu.

Iu, nan canasceva nuddu di chiddi ca jerunu nde’ foto.