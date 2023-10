Corso Sicilia, aggredisce poliziotti e li ferisce con una bottiglia. Dopo poche ore è già libera

Aggredisce i poliziotti con i cocci di una bottiglia e, passate poche ore, è già libera per il sovraffollamento dei processi per direttissima. Protagonista una donna, irregolare sul territorio italiano, che sabato scorso si è scagliata contro gli agenti in corso Sicilia, a Catania. La donna, a quanto pare sotto l’effetto dell’alcol, avrebbe urlato delle frasi contro Israele e la polizia. Per i poliziotti, costretti alle cure del Pronto soccorso, la prognosi è stata di 10 e 20 giorni. «Siamo costretti a ribadire la carenza d’organico cronica tra le forze di polizia a Catania – si legge in una nota di Alessio Poidomani, segretario provinciale UIL Polizia – Manca personale per assicurare adeguati pattugliamenti nelle strade e nei quartieri cittadini. Siamo stati favorevolmente colpiti dal cambio di marcia portato dal nuovo questore, che ha accolto favorevolmente i nostri appelli sulla tutela delle donne e degli uomini della polizia, mettendo in strada quasi il doppio degli operatori rispetto a qualche mese fa, ma ciò non toglie che serve personale e serve subito. Auspichiamo, come promesso nell’incontro con il ministro dell’Interno, circa 70 uomini in più entro fine anno».

