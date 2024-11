Corse clandestine: blitz a Siracusa, gara interrotta

Foto generata con IA

Agenti della squadra mobile di Siracusa e delle Volanti sono intervenuti per la segnalazione da parte di alcuni automobilisti di una corsa di cavalli lungo la strada provinciale 14, all’altezza del bivio Cavadonna. Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato la presenza di numerose moto e auto che creavano un forte rallentamento del flusso veicolare per agevolare la corsa clandestina di due cavalli. Gli agenti hanno bloccato la corsa e sequestrato uno dei cavalli il cui proprietario è stato denunciato per maltrattamento di animali e gara clandestina. Il proprietario del secondo cavallo è riuscito a fuggire conducendo il proprio animale lontano dal luogo degli eventi, approfittando della confusione creatasi dai numerosi veicoli condotti dai partecipanti alla gara clandestina.