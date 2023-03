Corruzione: arrestato medico di Trapani. Mazzette per prolungare lo stato di malattia

Un medico in servizio negli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero della Salute di Trapani, è stato arrestato dalla guardia di finanza per corruzione. Il professionista, nell’esercizio della sua funzione di pubblico ufficiale, è stato colto in flagranza di reato, mentre riceveva una mazzetta da parte di un marittimo, denunciato a piede libero quale corruttore, per consentirgli, senza eseguire alcuna visita obiettiva, il prolungamento dello stato di malattia.

I militari, dopo aver verificato l’ennesima percezione illecita di denaro da parte del sanitario, sono intervenuti procedendo al suo arresto. La perquisizione ha consentito di individuare e sequestrare materiale che confermerebbe come il medico tenesse un libro mastro con l’elenco dei marittimi che corrispondevano denaro secondo il tariffario illecito di almeno 50 euro a visita o prestazione richiesta. L’uomo, posto agli arresti domiciliari, ha ammesso le proprie responsabilità, manifestando la volontà di risarcire la pubblica amministrazione.