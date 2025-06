«Un corridoio umanitario per accogliere i palestinesi in Sicilia». La richiesta all’Ars del M5s

Foto di Marta Silvestre

«Aprire subito un corridoio umanitario per i rifugiati palestinesi bisognosi di cure e interventi sanitari». È la richiesta avanzata dalla deputata regionale del Movimento cinque stelle Jose Marano, intervenuta in Aula durante la discussione all’assemblea regionale siciliana della mozione su Gaza. Rivolgendosi al governo e al presidente della Regione Renato Schifani, la parlamentare ha chiesto l’intervento a sostegno dei palestinesi: «La Sicilia – ha spiegato – è terra di umanità e accoglienza. Si attivi subito per prestare assistenza e cure al popolo palestinese. È necessario dare un contributo concreto e tempestivo. Il governo regionale – ha aggiunto Marano – non può restare inerme di fronte al genocidio di cui Roma è complice con la vendita e l’invio di armi a Israele».

«Di fronte a questa emergenza umanitaria, sanitaria e sociale – ha proseguito la deputata M5s – bisogna essere netti e prendere una posizione chiara. È ridicolo che il governo italiano voglia mascherare questa complicità con l’accoglienza di qualche bambino palestinese vittima di un massacro di massa. Gli italiani vogliono la pace – ha concluso Marano – questo è l’unico obiettivo per cui il governo regionale e nazionale, e quindi il presidente Schifani e la presidente Giorgia Meloni, devono battersi».