Recuperato il corpo di una donna nei pressi della stazione centrale di Catania. Indagini

I vigili del fuoco sono intervenuti per il recupero del corpo di una donna sulla scogliera sottostante la stazione centrale di Catania. Il corpo della donna si trovava riverso tra gli scogli ed è stato raggiunto dai vigili del fuoco utilizzando tecniche di derivazione speleo alpino fluviale e via mare dai sommozzatori. Il corpo verrà consegnato alla Guardia Costiera per gli accertamenti di competenza.