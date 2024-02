Controlli sul pescato: multe per centomila euro e 800 chili di pesce sequestrato

Sanzioni amministrative comminate per centomila euro e due tonnellate di prodotti ittici sequestrati. È il bilancio dell’operazione Spinnaker del centro controllo Area pesca della Direzione marittima della Sicilia orientale che hanno eseguito verifiche in mare e nei porti, compresi gli approdi e i punti di sbarco, e anche le attività commerciali di vendita e di ristorazione.

In particolare, militari della guardia costiera di Catania, durante un controllo su strada, su due furgoni isotermici hanno trovato circa 800 chilogrammi di pescato privo di documentazione sulla tracciabilità del prodotto, che è stato sequestrato e, dopo accertamenti sanitari dei veterinari dell’Asp, è stato donato a istituti caritatevoli e di beneficenza.

Durante controlli a ristoranti etnici sono stati individuati oltre 500 chilogrammi di prodotto ittico in cattivo stato di conservazione. I titolari sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria. L’attività di vigilanza e controllo è stata condotta anche in mare dove sono state intercettate alcune imbarcazioni da pesca con a bordo 14 esemplari di tonno rosso e pesce spada con dimensioni sotto la taglia minima consentita dalla normativa in materia. Il pescato è stato sequestrato.