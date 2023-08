Controlli e multe alla Playa di Catania, sanzionato un noto lido balneare

Controlli e multe alla Playa di Catania da parte dei carabinieri. Nel mirino dei militari un noto lido i cui dipendenti non erano stati sottoposti ai controlli medici previsti dalla legge. Per il titolare è scattata la multa da 1.300 euro, a cui si aggiungono altri 1.200 euro per non avere mai presentato al Comune la Scia per il parcheggio a pagamento di pertinenza della struttura.