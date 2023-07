Controlli dei carabinieri, scoperti lavoratori in nero a Misterbianco. Multati due lidi alla Playa

I carabinieri della compagnia di Fontanarossa hanno effettuato un controllo straordinario del territorio tra Misterbianco e il lungomare della Playa. Sono stati denunciati tre commercianti, rispettivamente titolari di un’impresa edile, di un’officina e di un forno, tutti a Misterbianco, per aver omesso di sottoporre a visita sanitaria i loro dipendenti. Sono in tutto 11 i lavoratori che, da ulteriori accertamenti, si è scoperto che fossero irregolari. Scattata anche una multa di 2.000 euro per ogni titolare e la sospensione momentanea dell’attività.

Nell’ambito dello stesso servizio di controllo, è stato multato anche il titolare di un vivaio, perché è stata riscontrata la presenza di un lavoratore in nero. Sul versante costiero l’attenzione dei carabinieri si è invece concentrata sugli stabilimenti balneari. Multati i titolari di due lidi di viale Kennedy – i cui nomi non sono stati resi noto alla stampa – in quanto avevano entrambi trasformato uno spogliatoio in locale adibito a deposito di alimenti, installandovi un congelatore senza alcuna autorizzazione sanitaria. I due gestori sono incorsi in una multa di 2.000 euro con intimazione al ripristino dello stato dei luoghi.