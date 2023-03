Palermo, Marianna Caronia si dimette da consigliera comunale: al suo posto Salvatore Di Maggio

«Il contemporaneo impegno come deputata regionale e capogruppo della Lega, rende necessario concentrare l’attenzione sull’attività parlamentare». Così in una nota depositata stamane al Palazzo delle aquile a Palermo Marianna Caronia ha rassegnato le dimissioni da consigliera comunale. Eletta nelle file della Lega alle elezioni amministrative del 2022, Caronia ha deciso di lasciare il posto tra gli scranni che continuerà a essere occupato da un rappresentante del Carroccio: il quasi 65enne Salvatore Di Maggio. «Non lo sapevo ancora e mi state informando voi», risponde al telefono a MeridioNews il neoconsigliere comunale che conferma subito di accettare di sedere nella sedia appena lasciata vuota da Caronia. «La volontà non manca, l’impegno ce lo metterò – commenta soddisfatto – e speriamo ci siano anche i presupposti per lavorare bene». Intanto, la deputata Caronia ha affermato che continuerà a impegnarsi, comunque, «nella collaborazione con l’amministrazione comunale e con il governo regionale, a trovare soluzioni e risorse per affrontare i problemi della nostra città e della sua area metropolitana. Non mancherà il mio supporto – conclude Caronia – ogni volta che si renderà necessario lavorare in sinergia fra il Consiglio e l’Assemblea regionale».