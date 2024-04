Vittoria, cade da un albero: consigliere comunale è in Rianimazione

Il consigliere comunale di Vittoria (Ragusa) Giuseppe Cannizzo è caduto ieri mattina da un albero mentre si trovava in campagna, in un terreno poco distante dalla città del Ragusano. Stando a quanto è stato ricostruito finora, l’uomo sarebbe precipitato da un’altezza di alcuni metri. Restano ancora da ricostruire le cause di questa caduta.

Cannizzo è stato trasportato in ospedale a Vittoria e da lì poi trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova ritrovato nel reparto di Rianimazione. Cannizzo è un medico di famiglia e, da qualche settimana, è andato in pensione. In ambito politico, è consigliere comunale eletto nella lista Aiello sindaco. Cannizzo si è poi dichiarato indipendente, rimanendo nell’opposizione. Lo stesso ruolo all’interno del civico consesso lo ha ricoperto anche nella precedente sindacatura.