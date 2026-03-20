Conferenza nazionale volontariato penitenziario a Palermo: umanizzazione o risocializzazione?

20/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un momento di incontro e confronto per discutere delle problematiche che affliggono il sistema penitenziario italiano e delle buone pratiche utili per la diffusione dell’umanizzazione tra gli operatori del settore. Professionisti, accademici, rappresentanti delle istituzioni e volontari sono arrivati da tutta Italia – ma anche dal resto d’Europa – per riunirsi all’Hotel President di Palermo, in occasione della 18esima Conferenza Nazionale di Crivop Italia Odv, una organizzazione nazionale impegnata nel volontariato penitenziario. L’evento, che proseguirà anche domani, si svolge con il patrocinio del Ministero della Giustizia e del Comune di Palermo, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso il ruolo del volontariato nel sistema penitenziario e nei percorsi di reinserimento sociale.

La giornata di domani, sabato 21 marzo, sarà dedicata al lavoro dei volontari Crivop. In mattinata si svolgeranno tavoli di confronto sul tema Strategie e interventi, un laboratorio operativo nel quale i partecipanti analizzeranno situazioni concrete legate al volontariato penitenziario, elaborando possibili modalità di intervento e supporto. Nel pomeriggio, presso la Sala De Seta, si terrà un momento particolarmente significativo: alcune persone che hanno vissuto l’esperienza della detenzione condivideranno la propria storia di cambiamento, raccontando il percorso intrapreso verso il reinserimento sociale e il riscatto personale.

La giornata conclusiva di domenica sarà dedicata all’assemblea nazionale dei soci Crivop, che si svolgerà nuovamente presso l’Hotel President e rappresenterà un momento di confronto interno e di programmazione delle attività future dell’organizzazione. La Conferenza Nazionale Crivop rappresenta ogni anno un appuntamento fondamentale per rafforzare la rete del volontariato penitenziario e promuovere una cultura della giustizia fondata sulla responsabilità, sul rispetto della dignità umana e sulla concreta possibilità di reinserimento sociale.

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