Comunali Siracusa, le liste a sostegno del candidato sindaco Edy Bandiera

A Siracusa, ai nastri di partenza delle elezioni amministrative di fine maggio arrivano in otto. Anche il centrodestra non va unito: tra le forze che si sono alleate con l’ex presidente del Consiglio Comunale oggi aspirante primo cittadino Ferdinando Messina non c’è Edy Bandiera. L’ex deputato e assessore regionale, infatti, ha deciso di uscire dal suo partito Forza Italia e di correre da solo. Con l’appoggio di tre liste. Ecco l’elenco degli assessori designati dal candidato sindaco Edy Bandiera e l’elenco di tutti i candidati al Consiglio comunale nelle sue tre liste a sostegno.

– Leggi tutte le liste degli altri candidati.

LE LISTE

Siracusa al Futuro

Bianca Giuseppe, detto Joe – Siracusa, 02/04/1956

Portella Giovanna, detta Marino – Porto Empedocle (Ag), 20/02/1938

Formica Gaetana – Giarre (Ct), 10/11/1944

Formica Rosetta – Giarre (Ct), 05/04/1950

Di Rosolini Giancarlo – Siracusa, 18/12/1975

Rabbito Clara – Siracusa, 11/12/1947

Gibilisco Ottavio – Siracusa, 05/04/1961

Carmela Capizzi, detta Carmen – Neurkirschen (Ee), 16/06/1969

Costa Alessandro – Siracusa, 12/05/1975

Dell’Aquila Giuseppe – Siracusa, 14/07/1976

De Luca Maria, detta Stefania – Siracusa, 28/03/1965

Campisi Antonina – Avola (Sr), 19/03/1962

Portella Lucia – Siracusa, 02/01/1945

Perricone Natale – Catania, 06/02/1938

Portella Gerlanda – Siracusa, 28/11/1942

Giurdanella Daniele – Siracusa, 02/01/1974

Franza Annalisa – Siracusa, 18/10/1975

Carnevale Carmelo – Siracusa, 19/09/1961

Giudice Loredana – Siracusa, 08/02/1963

Catalano Giovanni – Siracusa, 17/07/1956

Perla Carmela – Siracusa, 07/11/1962

Rametta Lucia – Siracusa, 02/04/1951

Ficarri Giuseppe – Siracusa, 10/02/1941

Drago Angela – Siracusa, 17/10/1955

Cantaro Giuseppe – Augusta (Sr), 06/05/1990

Edy Bandiera sindaco

Aloisi Rosario – Siracusa, 09/11/1975

Angeloni Danilo – Siracusa, 27/07/1981

Bandiera Tiziana – Siracusa, 30/10/1982

Bosco Daniele – Siracusa, 19/10/1974

Camelia Andrea – Siracusa, 12/11/1992

Campisi Isabella – Siracusa, 22/09/1973

Candelari Francesco – Augusta (Sr), 19/08/1971

Carnazzo Giuseppe – Zurigo (Ee), 10/05/1964

Cassone Carmelo – Siracusa, 27/06/1979

D’Ignoti Parenti Alessandro, detto Sandro – Siracusa, 15/07/1966

Dugo Salvatore – Siracusa, 13/10/1982

Francica Nava Alberto – Catania, 07/04/1998

Garro Nadia – Siracusa, 17/05/1978

Giacchi Rosario – Siracusa, 03/08/1977

Incremona Giuseppe, detto Peppe – Monterosso Almo (Rg), 05/11/1958

La Fauci Fiorella – Siracusa, 10/07/1973

La Runa Maria – Siracusa, 21/02/1959

Liberti Rita – Siracusa, 30/04/1974

Maltese Piero – Siracusa, 23/06/1973

Marsilla Carmelina, detta Carmen e Masilla – Siracusa, 07/04/1975

Matarrese Stefania – Venezia, 01/05/1987

Melfi Matteo, detto Menfi – Siracusa, 12/06/1985

Minniti Simona – Siracusa, 09/12/1986

Paparo Sergio – Paternò (Ct), 18/10/1970

Piccione Giuseppe, detto Peppe – Siracusa 15/05/1978

Riscica Francesco – Siracusa, 07/10/1995

Sabini Valentina – Siracusa, 14/02/1975

Santoro Alberto – Messina, 05/05/1977

Salerno Alessia – Siracusa, 08/07/1978

Schiavone Giovanni, detto Luca – Siracusa, 14/01/1979

Seguino Giorgia – Siracusa, 21/11/2001

Sorano Francesco, detto Franco – Siracusa 08/03/1967

Unione di Centro

Chimirri Pierluigi, detto Pigi – Siracusa, 20/11/1959

Aglianò Morena – Siracusa, 09/04/1970

Annino Francesco, detto Franco – Siracusa, 16/09/1971

Annino Maria – Siracusa, 08/04/1981

Baglieri Massimo – Siracusa, 11/09/1967

Blanco Giovanni – Siracusa, 17/03/1968

Caruso Rosario, detto Peppe – Pavia, 17/04/1973

Cassia Emanuele – Siracusa, 02/09/1959

Catalano Caterina, detta Katia – Siracusa, 03/09/1958

Catinello Salvatore – Siracusa, 27/02/1961

Costa Roberto – Floridia (Sr), 16/05/1960

Cricchio Lucia, detta Asia – Palermo, 17/11/1981

Cucè Gianna Paola – Werribee (Australia), 25/10/1965

Davì Sebastiano – Siracusa, 20/01/1959

Fazzina Francesco – Siracusa, 06/10/1979

Gara Bruno – Siracusa, 22/10/1962

La Rosa Nunzialba, detta Alba – Siracusa, 20/06/1962

Miraglia Sebastiano – Siracusa, 02/06/1996

Longo Laura Domenica – Catania, 14/05/1984

Novara Luca – Siracusa, 22/10/1966

Panioto Giuseppe – Siracusa, 18/02/1964

Pieri Giuliana – Augusta (Sr), 14/12/1992

Pugliese Cristina – Siracusa, 18/10/1978

Salerno Giuseppe – Siracusa, 03/07/1973

Salerno Marcello – Siracusa, 16/01/1960

Sanna Andrea – Siracusa, 06/08/1983

Sapienza Ercole – Siracusa, 05/11/1959

Sipala Luca – Torino, 09/05/1967

Stante Luca – Augusta (Sr), 12/11/1971

Tomasello Beatrice – Catania, 14/10/1984

Vassallo Giorgia – Siracusa, 28/01/1980

Vetrano Rosa, detta Rosamaria – Modica (Rg), 26/03/1971