Foto Polizia di Stato - Pagina Facebook

Comiso, tentata violenza sessuale su una 33enne. Arrestato un 23enne

Avrebbe tentato un approccio nei confronti di una 33enne commerciante di Comiso (in provincia di Ragusa), un 23enne che è stato arrestato per violenza sessuale. Stando a quanto è stato ricostruito finora dagli inquirenti, la donna si sarebbe trovata fuori dalla sua attività commerciale insieme a un’amica e alla figlia di quest’ultima, per raggiungere il marito parcheggiato in macchina poco distante. Sarebbe stato in quel frangente che il giovane di origine algerina le si sarebbe avvicinato rivolgendole apprezzamenti poco gradevoli. Il 23enne si sarebbe poi abbassato sia i pantaloni che le mutande e avrebbe spinto la donna contro la vetrata. L’amica insieme alla figlia si sarebbero rifugiate all’interno dell’attività commerciale. Urlando, la vittima è riuscita ad allertare il marito che è intervenuto. A questo punto, sarebbe nata tra i due uomini una violenta colluttazione e l’aggressore sarebbe fuggito.

Dopo qualche minuto, però, il 23enne sarebbe tornato in compagnia di altri connazionali. E sarebbe scaturita un’altra rissa con il marito della donna. Sono stati alcuni passanti a riuscire poi a mettere in fuga il gruppo. Ricevuta la segnalazione, sul posto sono intervenute le volanti di Comiso e di Vittoria. Tramite la dettagliata descrizione fornita dalla donna, gli agenti sono riusciti a rintracciare e bloccare l’uomo con uno dei suoi complici. Arrestato, il 23enne è stato portato nella casa circondariale di Ragusa dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il suo complice 20enne, invece, è stato denunciato in stato di libertà.