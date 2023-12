Comiso: muore schiacciato dal crollo di un muro

Un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muro a Comiso, in contrada Cicogna (Ragusa). Sul posto, lungo la strada provinciale 30, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando ragusano. L’uomo, un 70enne, era in compagnia di un’altra persona rimasta illesa e stava facendo dei lavori in prossimità del muro che si è ribaltato, all’interno di una proprietà privata. Attraverso un mezzo meccanico messo a disposizione da privati, i vigili del fuoco hanno liberato la vittima senza vita. Sul luogo presenti anche il 118 e il medico legale che ne ha constatato il decesso.