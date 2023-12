Comiso: minaccia la figlia e tenta di dare fuoco alla sua auto

Un uomo di 61 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo aver minacciato la figlia e aver tentato di dare fuoco alla sua auto. A confermare l’intenzione dell’uomo una tanica di liquido infiammabile che i militari avrebbero scoperto nella sua macchina. I fatti si sarebbero verificati a Comiso (in provincia di Ragusa) lo scorso 10 dicembre quando per l’uomo è scattata la denuncia per minacce aggravate e maltrattamenti in famiglia, oltre all’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare disposto dal magistrato. Il 61enne non potrà avvicinarsi a meno di 500 metri dalla casa in cui vivono la moglie e la figlia, entrambe vittime di una serie di episodi di vessazioni e maltrattamenti che pare andassero avanti ormai da tempo.