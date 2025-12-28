Foto M. Muto

Un petardo e colpi di arma da fuoco sono stati esplosi a Palermo contro l’ingresso secondario della chiesa San Filippo Neri, del quartiere Zen, in via Fausto Coppi. La polizia scientifica ha effettuato rilievi, trovando diversi bossoli per terra. I proiettili hanno raggiunto l’interno della chiesa, dove fortunatamente non c’era nessuno.