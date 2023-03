Acireale, cocaina dentro il materasso in una casa disabitata. Arrestato un 30enne dai carabinieri

Un 30enne è stato arrestato da carabinieri della stazione di Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania, per spaccio di sostanze stupefacenti. In un materasso, in un immobile disabitato ad Acireale i militari dell’Arma hanno trovato complessivamente 67 grammi di cocaina. Durante l’operazione sono stati sequestrati anche 155 euro, ritenuti provento della vendita della droga, e un bilancino di precisione,