Trasportava cocaina per un milione di euro: fermato e arrestato appena sbarcato dal traghetto

Un doppiofondo in auto pensato per contenere 12 chili di cocaina. Dal valore di oltre un milione di euro. Le precauzioni non sono però bastate a G. B., commerciante 44enne di Campobello di Licata, nell’Agrigentino, che non ha fatto in tempo a tornare in Sicilia ed è stato portato in carcere. La squadra mobile di Agrigento, infatti, lo stava già seguendo e lo ha fermato subito dopo essere uscito dalla zona dei traghetti di Messina. A smontare l’auto e a trovare, così, il nascondiglio per la droga sono stati i vigili del fuoco, armati di flex. Proseguono le indagini sulla provenienza del carico di droga, destinato al mercato agrigentino.