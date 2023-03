Cocaina e crack nel comodino, marijuana nella caffettiera: un arresto a Catania

Un pusher di 23 anni è stato arrestato in via Poulet a Catania dai carabinieri della squadra Lupi per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A seguito di un appostamento per monitorare i movimenti sospetti del ragazzo, i militari lo hanno fermato appena uscito da casa, mentre era alla guida di un motorino Piaggio Liberty, in compagnia di un altro giovane, percorrendo via Acquicella Porto.

Immediata l’agitazione dei due alla vista dei carabinieri: fermati e invitati a consegnare eventuali sostanze stupefacenti, non hanno opposto resistenza. Il passeggero ha consegnato alle forze dell’ordine un involucro contenente 0,33 grammi di crack. La perquisizione è proseguita nell’abitazione del 23enne, dove sono stati rinvenuti, in un cassetto del comodino della camera da letto, due involucri di plastica contenenti rispettivamente 6,10 grammi di cocaina e 1,53 grammi di crack. Nonché un bilancino elettronico di precisione con il piatto di pesata ancora intriso di cocaina. Su un ripiano della cucina, inoltre, è stata trovata una dose di cocaina nascosta in un pacchetto vuoto di sigarette e, all’interno di una caffettiera, un involucro in carta alluminio con 5,25 grammi di marijuana e 3 grammi sfusi della stessa sostanza.