Floridia, la cocaina nascosta nel cappuccio di un giubbotto

La cocaina nascosta all’interno del cappuccio di un giubbotto. Sono 35 i grammi di sostanza stupefacente che i carabinieri hanno trovato nell’indumento di un 29enne a Floridia, in provincia di Siracusa. Nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato in diverse stanze dell’abitazione dell’uomo anche 185 grammi di hashish e vario materiale utilizzato per il confezionamento e la pesatura della droga. In casa anche circa 400 euro in contanti in banconote di diverso taglio. Per questo, il 29enne floridiano è stato arrestato con l’accusa del reato di detenzione di sostanza stupefacente. Dopo l’arresto, come disposto dall’autorità giudiziaria aretusea, l’uomo è stato sottoposto ai domiciliari all’interno della proprio abitazione.