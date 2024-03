Catania, quattro chili di cocaina nascosti dietro la targa dell’auto

Quattro chili di cocaina a bordo della propria auto. Un uomo originario della provincia di Caltanissetta è stato bloccato e arrestato dalla guardia di finanza di Catania, che lo ha fermato nella zona di San Gregorio.

Sottoposto al controllo, l’uomo si è mostrato sin da subito nervoso ed è scattata la verifica con le unità cinofile. Il pastore tedesco Escort ha segnalato la droga nella zona del paraurti posteriore e qui le fiamme gialle hanno scoperto un ingegnoso sistema di apertura della targa che dava accesso a un’intercapedine ricavata all’interno.

La droga, custodita in tre panetti, una volta venduta al dettaglio avrebbe fruttato proventi per oltre 700mila euro. L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari e l’uomo è stato portato nel carcere di piazza Lanza a Catania.