Aci Catena, trovato con 83 dosi di cocaina

Un giovane di Aci Catena, in provincia di Catania, è stato arrestato dai carabinieri di Acireale per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari, durante un servizio di monitoraggio sul territorio, hanno notato una Smart For Four sfrecciare ad alta velocità in via Casazze. Alla guida dell’auto un 27enne, noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti. La volante ha seguito l’uomo che, raggiunto un terreno, è sceso dall’auto cercando di nascondere un sacchetto sotto le pietre di un muretto, ma accortosi dei carabinieri, con la busta ancora in mano, è risalito sulla Smart tentando di dileguarsi. Dopo un breve inseguimento, il 27enne è stato bloccato e sottoposto a perquisizione. I militari hanno recuperato la busta contenente 51,70 grammi di cocaina, suddivisa in 83 dosi, dal valore sul mercato al dettaglio di circa quattro mila euro e 400 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività illecita. Il pusher è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza.