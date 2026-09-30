Foto di Enrico Trantino sindaco su Facebook

Sono stati rubati, la notte scorsa, i climatizzatori installati da poco in una scuola di Catania. In particolare, si tratta dell’istituto comprensivo, con classi elementari e medie, in via Case Sante. Lo rende noto il sindaco Enrico Trantino con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

I climatizzatori rubati in una scuola a Catania

«Dovremmo considerarlo un luogo inviolabile – scrive il sindaco nel suo contenuto social parlando della scuola -. Data la presenza di bambini, che desiderano solo sapere che nel mondo ci possono anche essere persone cattive, ma che non faranno mai del male a loro». Sono le parole con cui il primo cittadino etneo commenta il fatto che in una scuola siano stati rubati dei condizionatori.

Le parole del sindaco Enrico Trantino

«Le forze dell’ordine fanno il loro dovere e spesso fermano questa feccia che non merita di stare nella società. Per cultura – sottolinea il sindaco Trantino – sono stato sempre un garantista. Ma la mia sopportazione ha ceduto. E se venissi a sapere che gente così si è poi fatta male, considerato che anche l’indecenza ha un limite, me ne farei una ragione».