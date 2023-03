Circonvallazione Catania, al via sistemazione manto stradale. Si lavorerà di giorno a strada aperta

Prenderanno il via lunedì i lavori di scarifica e messa in opera del nuovo tappeto d’asfalto sulla circonvallazione di Catania, a cominciare dal tratto di viale Felice Fontana all’altezza dell’ospedale Garibaldi nella corsia in direzione Ognina. Gli interventi di totale risistemazione del manto stradale, diciassette anni dopo gli ultimi lavori di riqualificazione, seguono quelli già eseguiti nelle scorse settimane di messa in sicurezza dei marciapiedi e delle alberature e rientrano nell’appalto dei lavori sugli oltre nove chilometri dell’asse viario, da Monte Po a Ognina e viceversa.

Il cantiere è stato finanziato con circa quattro milioni di euro nell’ambito della rimodulazione dei fondi comunitari del Patto per lo Sviluppo di Catania e i lavori sono stati avviati lo scorso mese di luglio con una procedura di gara bandita dalla direzione Manutenzioni. La scarifica e la bitumazione con rimozione di avvallamenti e situazioni di pericolo dovute al degrado del manto stradale delle carreggiate, verranno eseguiti a traffico aperto per intralciare meno possibile il flusso veicolare. Le azioni dei mezzi meccanici e degli operatori nel primo tratto della circonvallazione, dalla rotatoria di Monte Po a San Nullo, si protrarranno per circa 20 giorni e su indicazione del Comune nelle prime tre giornate lavorative si svolgeranno solo a partire dalle ore 9.00. L’area del cantiere verrà presidiata dalla polizia locale per favorire il flusso veicolare.