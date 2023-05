Tangenziale Catania, Anas annuncia chiusure per realizzazione della pavimentazione

La prossima settimana, nelle notti comprese tra lunedì 15 e sabato 20 maggio in fascia oraria compresa tra le 21 e le 6 del mattino successivo, lungo la tangenziale ovest di Catania saranno eseguiti i lavori di pavimentazione su un tratto di 600 metri in prossimità della barriera di San Gregorio. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che a seconda dello stato di avanzamento del cantiere, pertanto, saranno attuate chiusure alternate delle corsie di emergenza e marcia o di sorpasso, in entrambe le carreggiate.

Presso lo svincolo di Catania Centro (A18dir), inoltre, saranno chiuse le rampe normalmente utilizzate dai veicoli diretti o provenienti da Siracusa. Infine, limitatamente alla notte tra lunedì e martedì, tra le 22 e le 4 del mattino sarà necessario interdire totalmente al traffico la carreggiata in direzione Siracusa tra gli svincoli Catania Centro e Gravina, al fine di procedere ad interventi di pavimentazione all’interno della galleria Gagliano I. L’itinerario del percorso alternativo è costituito dalla viabilità comunale a partire dallo svincolo di Canalicchio.