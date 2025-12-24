Modifiche al traffico (sia per le auto che per i pedoni) con la chiusura della rotatoria Porte di Catania, alla zona industriale etnea. Su richiesta di Rete Ferroviaria Italiana, la città metropolitana di Catania, responsabile dell’area fuori dal centro abitato, ha emanato un’ordinanza che prevede la chiusura temporanea al transito, in entrambi i sensi di marcia del tratto di strada. La modifica è a partire da subito e ha validità per i prossimi 74 giorni. Al contempo, è stata riaperta al traffico, in entrambi i sensi di marcia, la strada provinciale 55, nel tratto Interporto – Rotatoria Porte di Catania. Il provvedimento permetterà ad Rfi di eseguire dei lavori legati al raddoppio della linea ferroviaria Palermo–Catania, per la tratta Bicocca–Catenanuova inaugurata di recente. È comunque garantito il transito ai residenti, ai mezzi di soccorso e ai titolari delle attività commerciali. Appositi cartelli segnaleranno il percorso alternativo lungo strade accanto all’area interessata dalla chiusura.