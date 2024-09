Un ristorante è stato chiuso nel Ragusano: 12mila euro di multa per i lavoratori in nero

Cinque lavoratori in nero. Per questo, dopo i controlli da parte degli ispettori del lavoro dell’Inl, è stato chiuso un ristorante in provincia di Ragusa. Nel corso delle verifiche, è emerso che su quattordici lavoratori impiegati, cinque erano in nero.

Per questo è stata disposta la sospensione dell’attività. Inoltre, per le violazioni riscontrate, per i titolari della società sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 12mila euro con l’ordine di effettuare le necessarie e immediate regolarizzazioni per procedere alla revoca della sospensione.