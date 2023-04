Resta ancora chiusa l’autostrada Catania-Palermo. Disagi e traffico in tilt all’altezza di Enna

Rimane chiusa almeno fino alla tarda mattinata di oggi l’autostrada Catania–Palermo, nel tratto subito dopo lo svincolo di Enna, a causa dell’incidente di ieri pomeriggio, quando a seguito di uno scontro frontale, un autocisterna, che trasportava carburante, si è ribaltata spargendo il suo carico sull’asfalto. Per tutta la notte gli operai dell’Anas hanno lavorato per scarificare oltre 20 centimetri di asfalto sul quale si era rovesciato il carburante mentre la viabilità è affidata alla polizia stradale. Traffico in tilt ad Enna bassa, sulle quali strade sono deviate le auto in transito sulla A19 costrette ad uscire allo svincolo di Enna. Stabilì le condizioni dell’occupante dell’auto che si è scontrata col mezzo pesante; l’uomo è stato trasportato ieri con l’elisoccorso, in prognosi riservata, in un ospedale del catanese.